Продюсер GTA 6 назвал главную особенность игры — ей он гордится больше всего

Продюсер и соруководитель Rockstar Games Роб Нельсон рассказал о своём главном достижении в Grand Theft Auto 6. В интервью блогеру TGG разработчик заявил, что больше всего гордится синергией в работе комплексных систем будущего экшена.

Нельсон отметил, что в GTA 6 можно будет отыгрывать полноценные роли, ведь у героев будет система репутации. И это, по его мнению, сыграет важную роль в привычном для серии безумии, которое можно устраивать на улицах штата Леонида.

Я очень горжусь тем, как всё это работает вместе в GTA 6. У нас много очень сложных систем, работающих взаимосвязанно. Из-за этого можно забыть, что это игра, которая была создана, чтобы работать именно так. Они позволяют тебе отыгрывать роль. Идея в том, что теперь у игроков есть выбор в том, как можно подходить к ситуациям. Вы всё ещё можете причинять столько разрушений, сколько можете себе представить, но как вы себя при этом чувствуете, если поступки влияют на определённые вещи в игре? Вы всё равно хотите это делать? Вам это вообще важно? Всё зависит от игрока и того, что имеет для него значение.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Основные детали показа мы раскрыли в отдельном материале.