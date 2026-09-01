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TECNO представит смартфон с дисплеем без рамки

TECNO представит смартфон с дисплеем без рамки
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Производитель электроники TECNO покажет ряд новых устройств на выставке IFA ShowStoppers 2026, среди которых будет смартфон с полностью отсутствующей рамкой экрана.

Обычно между активной областью экрана и внешней рамкой корпуса остаётся чёрная полоса шириной 1–2 мм. В Next-Gen Bezelless Concept Phone её не будет: её удалось полностью убрать за счёт изменения внутренней компоновки компонентов, конструкции устройства и технологии интеграции экрана. В результате создаётся эффект дисплея полностью без рамки.

3 сентября компания также представит новую серию ноутбуков MEGABOOK T15 360 Pro, который можно будет раскрыть до 360 градусов, превратив в планшет с работающим экраном.

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