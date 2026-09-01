Во всех школах России планируют ввести уроки киберспорта — президент ФКС Дмитрий Смит

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит снова рассказал о планах ввести киберспорт в школьную программу.

Он отметил, что уже сейчас действует приказ Минпросвещения, который предполагает популяризацию соревновательного гейминга.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта, в том числе компьютерного спорта.

В будущем планируется введение полноценных уроков во всех российских школах — причём дети будут «не играть, а тренироваться».

Планируем, что во всех школах появятся уроки, на которых ученики будут не играть, а тренироваться, где им будут прививать навыки, дисциплину, командное взаимодействие, умение принимать решения в условиях неполной информации, в условиях нехватки времени.

Впервые о введении уроков киберспорта в школах говорили ещё в 2022 году.