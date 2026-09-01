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Новые фото со съёмок четвёртого сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым

Новые фото со съёмок четвёртого сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым
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Онлайн-кинотеатр Wink продолжает съёмки нового сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Чёрный проспект». Производство стартовало две недели назад и продолжится ещё несколько месяцев — а пока создатели делятся первыми кадрами с площадки.

Кадры четвёртого сезона сериала «Фишер»

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

События новой главы развернутся в 1990-е в России. По сюжету молодой московский следователь Михаил оказывается в центре скандала — в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Герой вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, который держит в страхе жителей города.

Главные роли в продолжении сыграют Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и дебютант Оливер Рэймонд Мара.

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Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым