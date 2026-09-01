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Dyson представила умную зубную щётку с камерой и искуственным интеллектом

Dyson представила умную зубную щётку с камерой и искуственным интеллектом
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Компания Dyson представила премиальную электрическую зубную щётку CameraJet с современными функциями: устройство оснащено специальной камерой с искусственным интеллектом. Наблюдать за процессом можно со своего смартфона.

Производитель утверждает, что во время чистки зубов камера анализирует полость рта. За 0,1 секунды ИИ определяет промежутки между зубами, чтобы подать туда воду и убрать оттуда налёт вместе с остатками еды. Головка щётки колеблется почти 1000 раз в секунду, чтобы эффективно чистить зубы под разными углами.

Фото: Dyson

CameraJet работает автономно без необходимости подключения к интернету, а заряжается через док-станцию. Стоимость такой щетки составляет $ 499 (около 43 тыс. рублей).

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