Эпичные постеры «Обители зла» по Resident Evil от автора «Орудий» — выход 18 сентября

Компания Sony Pictures представила новые постеры фильма Resident Evil. Перезапуск «Обители зла» выйдет в мировых кинотеатрах 18 сентября, а до России неофициально доберётся ближе к концу месяца.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это будет вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).