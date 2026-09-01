Пять дополнений и новые режимы — дорожная карта серии «Ил-2» до конца 2027 года

Российская компания 1С Game Studios представила дорожную карту обновлений для серии игр «Ил-2». Разработчики авиасимуляторов планируют выпустить до конца 2027 года два масштабных дополнения и ряд новых режимов к 25-летию франшизы.

Обновления ждут как недавно вышедшую «Ил-2: Корея», так и предыдущие проекты в рамках серии «Великие сражения»:

режим обучения и таблицы лидеров в мультиплеере в «Ил-2: Корея» (до конца 2026 года);

дополнение «Одесса и Ленинград: Оборона и Освобождение» (до конца 2026 года);

дополнение «Палубная авиация» для «Кореи» (начало 2027 года);

три дополнения для «Великих сражений» (до конца 2027 года).

Фото: 1C Games

Отдельно создатели раскрыли первые детали о DLC «Корея: Палубная авиация». В нём появятся пять новых палубных самолетов, авианосец класса Essex, а также вертолет HO3S-1. Каждый самолёт получит исторически достоверные вооружение, оборудование и системы для эксплуатации на авианосцах, включая складывающиеся крылья, усиленное шасси и посадочный гак.