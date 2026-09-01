«Человек-паук» и «Одиссея» — самые популярные фильмы у российских пиратов в августе
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в августе 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.
Абсолютным лидером топа стал «Человек-паук: Новый день» — экранная копия кинокомикса возглавила чарт. На второй строчке оказался копия «Одиссеи» в плохом качестве. Замыкает тройку драма «Приглашение» Оливии Уайлд.
В топ-10 также вошли утёкший боевик «Мятеж», супергеройский фильм «Супергёрл» и триллер «Соулмейт».
Самые популярные фильмы у российских пиратов в августе 2026 года:
- «Человек-паук: Новый день».
- «Одиссея».
- «Приглашение».
- «Звёздный сигнал».
- «Мятеж».
- «Зловещие мертвецы: Пекло».
- «Идеальный шторм».
- «Супергёрл».
- «Последний рубеж».
- «Соулмейт».
Самые популярные сериалы у российских пиратов в августе 2026 года:
- «Укрытие».
- «Мыс страха».
- «Фейк».
- «Шугар».
- «Лаки».
- «Коп-звезда».
- «Ричер».
- «Фонари».
- «Вместе до конца».
- «1670».
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