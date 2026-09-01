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Самые популярные фильмы июль 2026 — Одиссея, Человек паук новый день, Приглашение, Мятеж, Супергёрл и другие

«Человек-паук» и «Одиссея» — самые популярные фильмы у российских пиратов в августе
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в августе 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал «Человек-паук: Новый день» — экранная копия кинокомикса возглавила чарт. На второй строчке оказался копия «Одиссеи» в плохом качестве. Замыкает тройку драма «Приглашение» Оливии Уайлд.

В топ-10 также вошли утёкший боевик «Мятеж», супергеройский фильм «Супергёрл» и триллер «Соулмейт».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в августе 2026 года:

  1. «Человек-паук: Новый день».
  2. «Одиссея».
  3. «Приглашение».
  4. «Звёздный сигнал».
  5. «Мятеж».
  6. «Зловещие мертвецы: Пекло».
  7. «Идеальный шторм».
  8. «Супергёрл».
  9. «Последний рубеж».
  10. «Соулмейт».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в августе 2026 года:

  1. «Укрытие».
  2. «Мыс страха».
  3. «Фейк».
  4. «Шугар».
  5. «Лаки».
  6. «Коп-звезда».
  7. «Ричер».
  8. «Фонари».
  9. «Вместе до конца».
  10. «1670».
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