«Человек-паук» и «Одиссея» — самые популярные фильмы у российских пиратов в августе

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» представила статистику самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в августе 2026 года. Подобный рейтинг публикуется каждый месяц, а его результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал «Человек-паук: Новый день» — экранная копия кинокомикса возглавила чарт. На второй строчке оказался копия «Одиссеи» в плохом качестве. Замыкает тройку драма «Приглашение» Оливии Уайлд.

В топ-10 также вошли утёкший боевик «Мятеж», супергеройский фильм «Супергёрл» и триллер «Соулмейт».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в августе 2026 года:

«Человек-паук: Новый день». «Одиссея». «Приглашение». «Звёздный сигнал». «Мятеж». «Зловещие мертвецы: Пекло». «Идеальный шторм». «Супергёрл». «Последний рубеж». «Соулмейт».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в августе 2026 года: