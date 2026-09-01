Эндрю Гарфилд и Юра Борисов — на первом кадре фильма «Искусственный» про авторов ChatGPT

Организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля представили дебютный кадр из фильма «Искусственный». На нём можно увидеть двух главных героев в исполнении Эндрю Гарфилда («Человек-паук») и Юры Борисова («Анора»).

Фото: Neon

Так, будущую ленту Луки Гуаданьино впервые представят 5 октября на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке. Ожидается, что на премьере будут главные звёзды картины, а также постановщик и продюсеры ленты.

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).