Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном выйдет в онлайне 8 сентября

Компания Disney раскрыла дату цифрового релиза фильма «Моана». Ремейк знаменитого мультфильма появится в онлайн-кинотеатрах уже 8 сентября, а 6 октября лента также доберётся до сервиса Disney+.

Таким образом, фильм доберётся до стримингов спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок ремейк «Моаны» заработал $ 315 млн при гигантском бюджете в $ 370 млн, из-за чего он так и не окупился. Ранее в Disney подтвердили факт провала картины, отметив, что лента сможет отбить затраты в других сферах, включая парки аттракционов и продажи игрушек.

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель») — ранее он озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).