DLSS 5 станет доступна 5 сентября — первой игрой с новой технологией станет NBA 2K27
Компания NVIDIA объявила дату и детали запуска DLSS 5 — новой технологии масштабирования, которая с помощью искусственного интеллекта «дорисовывает» кадры в играх для повышения фотореализма.
Апскейлер станет доступен с 5 сентября всем владельцам видеокарт серии GeForce RTX 5000, но пока только в одной игре: баскетбольном симуляторе NBA 2K27. На компьютере с ускорителем RTX 5090 игра будет идти в качестве 4K и 370 FPS (кадров в секунду).
В будущем NVIDIA планирует расширять библиотеку игр с DLSS 5, но пока не уточняется, какие проекты могут попасть в этот список. Как работает технология, ранее уже показали моддеры на примерах других игр.