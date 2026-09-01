Twitch заблокировал канал Анара Абдуллаева

Ночью 1 сентября канал Анара Абдуллаева на Twitch был заблокирован за нарушение правил платформы. На текущий момент страничка AnarAbdullaev на сервисе недоступна.

Причины и сроки блокировки пока неизвестны. При этом у некоторых пользователей канал всё ещё доступен — вероятно, бан будет краткосрочным и закончится в ближайшее время.

На канал AnarAbdullaev на Twitch подписаны более 1,5 млн человек. Анар проводит трансляции с улиц ночной Москвы, общаясь с прохожими и посещая различные мероприятия. В конце 2025 года стримера признали лучшим в двух категориях на премии SLAY 2025 («Прорыв года» и «Лучший IRL-стример»).