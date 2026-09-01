Полнометражное аниме «Ковбой Бибоп» снова покажут в кино в честь 25-летия — в формате 4К

Полнометражный аниме-фильм «Ковбой Бибоп» по культовой франшизе получит повторный прокат в кинотеатрах. Релиз будет посвящён 25-летию франшизы — оригинал вышел в 2001 году.

Лента получит графическое обновление и будет показана в качестве 4K. Релиз состоится в Японии 30 октября, будет ли аниме показано в России и других странах — пока неизвестно, хотя обычно такие показы проходят и у нас.

События полнометражного фильма «Ковбой Бибоп» разворачиваются между 22-м и 23-м эпизодами основного сериала — сюжет посвящён заговору злодеев, которые хотят уничтожить человеческое население Марса с помощью опасного вируса.