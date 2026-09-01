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Новый трейлер фильма «Уличный боец» по Street Fighter — лента выйдет 16 октября

Новый трейлер фильма «Уличный боец» по Street Fighter — лента выйдет 16 октября
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Создатели предстоящего фильма «Уличный боец» (Street Fighter) по мотивам одноимённой серии файтинга представили новый трейлер картины. Киноадаптация игры выйдет в мировых кинотеатрах 16 октября.

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

В ленте, сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

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