Четвёртый сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне стартует 16 октября — тизер

Стриминговый сервис Paramount+ представил дебютный тизер четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение криминального сериала стартует 16 октября, в него войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права на видео принадлежат Paramount.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.

Главного героя в шоу играет Сильвестр Сталлоне («Рокки»). Шоураннером вновь выступает Теренс Уинтер.