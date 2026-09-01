В Госдуме предложили добавить Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал идею включения Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу.

По его мнению, занятия можно проводить в формате факультативов.

Мы такие предложения в комитете не обсуждали, но я считаю, что на уровне факультатива можно ввести. Это должны быть игры, которые влияют на творческое развитие.

Берулава подчеркнул, что речь идёт о факультативных занятиях, а не об обязательных уроках. Официально комитет по просвещению данную инициативу пока не рассматривал — на текущий момент это позиция отдельного депутата.

В России киберспорт признан официальным видом спорта с 2016 года. Федерация компьютерного спорта проводит школьные и студенческие турниры по нескольким дисциплинам, однако в образовательную программу они не входят.