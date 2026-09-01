Про звезду «Друзей» Мэттью Перри выйдет документальный сериал от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о разработке сериала про актёра Мэттью Перри. Про звезду сериала «Друзья» выпустят документальный проект в формате трёх эпизодов, Продюсером сериала выступит Мэри Робертсон, которая ранее занималась в том числе шоу The Fall of Diddy об осуждённом рэпере Пи Дидди.

Так, будущий сериал расскажет о жизни Мэттью Перри с новой перспективы. Авторы обещают, что зрителей ждёт «первый подробный и авторитетный документальный фильм» от людей, которые «знали его лучше всех». В шоу расскажут о ранней жизни артиста и знаковой роли в «Друзьях» до последующего алкоголизма и других жизненных трудностях вплоть до смерти.

Одну из важнейших ролей в существовании проекта сыграла Миа Перри, звезда Мэттью. Ожидается, что в шоу также появятся другие звёзды «Друзей», включая Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта ЛеБлана и Дэвида Швиммера. У сериала пока нет даты выхода.

Смерть актёра Мэттью Перри наступила осенью 2023 года — одна из главных звёзд сериала «Друзья» погиб 29 октября. Актёр утонул в собственном джакузи в возрасте 54 лет после отказа сердца, расследование случившегося всё ещё продолжается.