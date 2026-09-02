Звезда «Тихого места» получил тайную роль в «Мстители: Секретные войны»

По данным Variety, Ноа Джуп, известный по «Тихому месту», присоединился к актёрскому составу фильма «Мстители: Секретные войны». Кого именно он сыграет, не раскрывают. Его роль держат в секрете.

Вероятно, когда до премьеры картины осталось ещё больше года, Marvel Studios может периодически объявлять новых актёров, которые сыграют в ней.

«Мстители: Секретные войны» выйдет 17 декабря 2027 года. Проект станет масштабным кроссовером, который частично перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Мстители: Судный день», премьера которого в мировом прокате состоится 18 декабря.