Появился забавный постер нового сезона культового сериала «Клиника»

Появился забавный постер нового, одиннадцатого сезона сериала «Клиника». На нём можно увидеть основных героев в композиции, напоминающей видеоигру.

Свежий постер нового сезона «Клиники»

Фото: Hulu

Десятый сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

Одиннадцатый сезон «Клиники» начнёт выходить 30 сентября.