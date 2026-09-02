Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер рассказал, какой монстр в серии самый страшный

В недавнем интервью режиссёр Зак Креггер, снявший фильм Resident Evil, рассказал, какой монстр во всей франшизе, на его взгляд, наиболее страшный и пугающий. Выбор пал на мутировавшего младенца из Resident Evil Village.

Более того, постановщик добавил, что проходил игру в VR, а момент с появлением младенца стал по-настоящему жутким и запоминающимся.

Я же даже играл в неё в VR.

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее Зак Креггер заявлял, что в картине не стал экранизировать какую-либо из игр, ведь у него не получилось бы сделать сюжет лучше, чем в оригинальных частях.

Фильм Resident Evil Зака Креггера выйдет в мировом прокате уже совсем скоро, 18 сентября.