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Майя Бойд показала, как готовится к роли Шторм в новых «Людях Икс»

Майя Бойд показала, как готовится к роли Шторм в новых «Людях Икс»
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Шторм в «Людях Икс» сыграет Майя Бойд. Актриса показала фотографию, на которой видно, что она закупилась комиксами про персонажа, чтобы как следует подготовиться к роли. Ранее подобное фото выкладывала и Самара Уивинг, которая сыграет Эмму Фрост.

На фото можно увидеть Бойд и несколько комиксов у неё в руке.

Фото: Из личного архива Майи Бойд

Новый фильм «Люди Икс» снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.

Фильм «Люди Икс» выйдет в мировом прокате 5 мая 2028 года.

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