15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майкл Китон снимет вестерн и сыграет в нём вместе с Морганом Фрименом

Майкл Китон снимет вестерн и сыграет в нём вместе с Морганом Фрименом
Комментарии

По данным Deadline, Майкл Китон снимет вестерн Rode to Ruin и сыграет в нём одну из главных ролей. Компанию актёру составит легендарный актёр Морган Фримен.

Китон сыграет отставного маршала США Генри Тиллмана, а Фримен — разыскиваемого преступника по имени Джозеф Малберри. Маршал 40 лет искал убийцу своей жены, и вот наконец след становится горячим и приводит его к стареющему преступнику, который теряет память, — и к скрытой правде, которую не переживут ни он, ни его жертва.

Когда начнутся съёмки Rode to Ruin, неизвестно. У фильма также нет даже приблизительной даты старта показов в зарубежном прокате.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android