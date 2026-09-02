Майкл Китон снимет вестерн и сыграет в нём вместе с Морганом Фрименом

По данным Deadline, Майкл Китон снимет вестерн Rode to Ruin и сыграет в нём одну из главных ролей. Компанию актёру составит легендарный актёр Морган Фримен.

Китон сыграет отставного маршала США Генри Тиллмана, а Фримен — разыскиваемого преступника по имени Джозеф Малберри. Маршал 40 лет искал убийцу своей жены, и вот наконец след становится горячим и приводит его к стареющему преступнику, который теряет память, — и к скрытой правде, которую не переживут ни он, ни его жертва.

Когда начнутся съёмки Rode to Ruin, неизвестно. У фильма также нет даже приблизительной даты старта показов в зарубежном прокате.