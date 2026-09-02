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«Это очень круто». Роберт Паттинсон — о съёмках «Бэтмена 2»

«Это очень круто». Роберт Паттинсон — о съёмках «Бэтмена 2»
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В недавнем интервью GQ Роберт Паттинсон рассказал, каково ему сниматься в «Бэтмене 2». По словам актёра, у него сугубо положительные впечатления, а заниматься производством картины — очень круто.

Паттинсон пошутил, что в силу возраста ему трудно даются боевые сцены и трюки, не то что во времена съёмок первого «Бэтмена».

Это круто. Я определённо чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально такой: «Чёрт возьми, это значительно тяжелее, чем раньше». Но это правда весело. И я думаю, что фильм получится довольно классным.

События «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Супергеройская картина выйдет 18 февраля 2028 года.

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