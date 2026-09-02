Алая Ведьма точно появится в «Мстители: Судный день» — инсайдер

Инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что Алая Ведьма появится в «Мстители: Судный день». К роли персонажа наверняка вернётся Элизабет Олсен, но точной информации пока нет.

Появление Ванды не подтверждали, потому что, вероятно, хотели скрывать его до премьеры картины. Если верить инсайдеру, стоит ждать Алую Ведьму. Ранее ходили слухи, что Ванда будет одной из прислужниц Доктора Дума. Персонажа якобы добавили в ленту во время свежих досъёмок.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.