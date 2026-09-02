В работу запущено переосмысление хоррора «Пульс» Киёси Куросавы

По данным Deadline, в работе находится переосмысление хоррора «Пульс» Киёси Куросавы. События ленты развернутся в наши дни, а сюжет расскажет о других персонажах.

Режиссёром картины выступит Дэйв Бойл («Демонолог»), сценарий напишет Люк Петровски. Деталей об актёрском составе новой ленты пока что нет.

Премьера фильма «Пульс» Куросавы получила признание критиков в каннском разделе «Особый взгляд» в 2001 году. Фильм представляет собой технохоррор о группе молодых людей в Токио, которые начинают сталкиваться со странными явлениями: пропажей коллег и друзей, технологическими сбоями и таинственным сайтом.