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Режиссёр «Эбенезера» с Джонни Деппом рассказал о главной фишке персонажа

Режиссёр «Эбенезера» с Джонни Деппом рассказал о главной фишке персонажа
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Ти Уэст, режиссёр фильма «Эбенезер» с Джонни Деппом в главной роли, рассказал, в чём особенность Скруджа в картине. Постановщик выделил некоторые черты персонажа.

По словам Уэста, Скрудж уничижительно ведёт себя на фоне других людей и это негативно сказывается на нём самом. И это можно будет отследить в ленте.

Когда Скрудж словесно уничтожает кого-то или делает замечание людям в плане финансов, или отстраняется, вы понимаете, почему он это делает.

Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

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