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Эндрю Гарфилд постоянно представляет, каким бы получился «Человек-паук 3» с его участием

Эндрю Гарфилд постоянно представляет, каким бы получился «Человек-паук 3» с его участием
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Эндрю Гарфилд рассказал в интервью, что часто думает о том, как бы мог выглядеть «Человек-паук 3» с его участием. Актёр представляет, каким могло бы получиться кино.

Честно говоря, это то, чем я занимаюсь в свободные минуты, представляя: «О, как бы это было».

Фанаты уже долгие годы хотят, чтобы Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда наконец-то получил третий сольный фильм. Люди постоянно спрашивают об этом у самого актёра и у Sony с Marvel, но ясности в этом направлении нет.

Если «Новый Человек-паук» когда-то и выйдет, то это наверняка случится не в ближайшие годы. Или же над картиной могут работать тайно, но тогда об этом так или иначе были бы слухи.

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