Начались съёмки спортивного драмеди «Тренировка гнева» с Никитой Кологривым

Стартовали съёмки спортивного драмеди «Тренировка гнева». Производством занимаются Dudka Films, кинокомпания Legio Felix и футбольный клуб «Динамо».

Фото со съёмок «Тренировки гнева»

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

Фото: LEGIO FELIX

В центре повествования – главный тренер женской футбольной команды «Динамо» Николай Панфилов, чья жёсткая мотивационная речь в раздевалке неожиданно становится достоянием общественности. Несмотря на победу, тренера требуют «отменить». Тем временем у «Динамо» появляется серьёзный конкурент с молодым и харизматичным тренером во главе. Чтобы спасти репутацию Панфилова, руководство приставляет к нему молодого психолога, которая учит его лучше понимать своих спортсменок и открывать для себя жизнь за пределами футбола.

В актёрском составе задействованы Никита Кологривый, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Евгения Медведева, певица Жасмин, Александра Розанова и другие.

В российском прокате с 16 сентября 2027 года.