В сентябре в Game Pass добавят Speedrunners 2, COD: Black Ops Cold War и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в сентябре.
Главными новинками месяца ближайших двух недель станут раннер Speedrunners 2, шутер Call of Duty: Black Ops Cold War и файтинг Virtua Fighter 5.
Какие игры добавят в Game Pass в сентябре 2026 года:
- Shelldiver — 1 сентября (Premium)
- Speedrunners 2: King of Speed — 3 сентября (Ultimate)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 8 сентября (Premium)
- The Royal Writ — 10 сентября (Premium)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage — 10 сентября (Premium)
- RuneScape: Dragonwilds — 15 сентября (Premium).
Фото: Xbox
Кроме того, из Game Pass уже 15 сентября удалят:
- Commandos: Origins
- Cricket 24
- Cyberpunk 2077
- Dead Cells
- Deep Rock Galactic Survivor
- Frostpunk 2
- Mullet Madjack
- Spiritfarer
- Superliminal
- Train Sim World 5.