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Игры в Game Pass (Геймпасс) сентябрь 2026: Speedrunners 2, COD: Black Ops Cold War, Virtua Fighter 5 и другие

В сентябре в Game Pass добавят Speedrunners 2, COD: Black Ops Cold War и другие игры
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Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в сентябре.

Главными новинками месяца ближайших двух недель станут раннер Speedrunners 2, шутер Call of Duty: Black Ops Cold War и файтинг Virtua Fighter 5.

Какие игры добавят в Game Pass в сентябре 2026 года:

  • Shelldiver — 1 сентября (Premium)
  • Speedrunners 2: King of Speed — 3 сентября (Ultimate)
  • Call of Duty: Black Ops Cold War — 8 сентября (Premium)
  • The Royal Writ — 10 сентября (Premium)
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage — 10 сентября (Premium)
  • RuneScape: Dragonwilds — 15 сентября (Premium).

Фото: Xbox

Кроме того, из Game Pass уже 15 сентября удалят:

  • Commandos: Origins
  • Cricket 24
  • Cyberpunk 2077
  • Dead Cells
  • Deep Rock Galactic Survivor
  • Frostpunk 2
  • Mullet Madjack
  • Spiritfarer
  • Superliminal
  • Train Sim World 5.
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