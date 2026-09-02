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Геймплей GTA 6 возглавил чарты Netflix — более 30 млн просмотров

Геймплей GTA 6 возглавил чарты Netflix — более 30 млн просмотров
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27 августа на Netflix прошёл расширенный показ GTA 6 — студия Rockstar Games представила 26 минут геймплея будущего экшена.

Спустя неделю в онлайн-кинотеатре раскрыли статистику просмотров геймплейного ролика. Как оказалось, геймплей GTA 6 собрал на Netflix около 31 млн просмотров и стал самым популярным «фильмом» стриминга в конце августа. Ролик занял первое место по этому показателю в 87 странах, заметно обойдя конкурентов.

10 самых популярных англоязычных фильмов на Netflix с 24 по 30 августа

10 самых популярных англоязычных фильмов на Netflix с 24 по 30 августа

Фото: Netflix

Интересно, что за примерно аналогичный период первый геймплей GTA 6 собрал на YouTube около 17 млн просмотров. Однако на это наверняка повлияла шестичасовая задержка после выхода на Netflix.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Проект выйдет с русскими субтитрами.

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