Для Windows 11 добавят новую систему защиты — игры станут работать хуже

Компания Microsoft рассказала о важном обновлении для Windows 11. Уже в октябре для операционной системы начнут тестировать новую функцию «Целостность памяти», которая должна повысить общую безопасность ОС.

По задумке опция работает на уровне ядра и предотвращает запуск вредоносных приложений. Однако у функции есть и обратная сторона: она может снизить производительность в играх из-за повышенной нагрузки на систему. Особенно заметной разница будет на ПК с устаревшими процессорами, на более современных сборках она будет «практически незаметной».

В Microsoft отметили, что оставит пользователям выбор — её можно будет отключить вручную. Однако в компании рекомендуют всё же включить её по умолчанию и по желанию отключать её только во время игровых сессий.