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Для Dragon's Dogma 2 вышел патч с оптимизацией и другими улучшениями

Для Dragon's Dogma 2 вышел патч с оптимизацией и другими улучшениями
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2 сентября для игры Dragon's Dogma 2 вышло большое обновление под версией 3.2. Апдейт уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, важнейшим изменением патча стало заметное улучшение производительности. Средняя частота кадров на ПК выросла почти в два раза в самых сложных участках — в городах и областях со множеством противников. Такого прироста в студии Capcom удалось добиться с помощью оптимизации работы процессора — теперь игра корректно использует все ядра ЦП.

Сравнение производительности в Dragon's Dogma 2 до патча 3.2 и после него

Сравнение производительности в Dragon's Dogma 2 до патча 3.2 и после него

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Вместе с улучшением производительности в Dragon's Dogma 2 также добавили новые слоты сохранений, улучшенный интерфейс, дополнительные слоты для умений и другие настройки удобств. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры.

Уже 9 октября для Dragon's Dogma 2 также выйдет большое дополнение Dark Arisen — оно добавит в игру новый регион, противников, оружие и другой контент.

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