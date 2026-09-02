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Игра Onimusha: Way of the Sword: когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Стала известна точная дата выхода экшена Onimusha: Way of the Sword от Capcom
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Уже 4 сентября состоится релиз Onimusha: Way of the Sword — новой части серии экшенов от студии Capcom. Проект доберётся до ПК и консолей спустя почти 20 лет после релиза последней номерной игры.

Так, на консолях релиз состоится 4 сентября в 00:00 по местному времени с русской озвучкой. Это значит, что в Новой Зеландии геймеры смогут начать игру 3-го числа в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. На ПК в Steam релиз состоится одновременно 4 сентября в 7:00 мск.

Точная дата выхода Onimusha: Way of the Sword

  • Консоли PS5 и Xbox Series — 4 сентября в 00:00 по местному времени аккаунта.
  • ПК (Steam) — 4 сентября в 7:00 мск.

Фото: Capcom

Onimusha: Way of the Sword расскажет историю самурая Миямото Мусаси, который путешествует по фэнтезийной версии Киото периода Эдо и сражается со сверхъестественными существами. Ранее критики очень высоко оценили экшен, назвав его одной из лучших игр года.

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