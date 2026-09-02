Блогер MrBeast выпустил роман «Самые опасные игры» по мотивам битвы за $ 1 млн

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон выпустил свой первый роман. Книга получила название The Most Dangerous Games («Самые опасные игры») и уже доступна для продажи.

Блогер создал произведение совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном, известным по триллерам «И пришёл паук» и «Меня зовут Алекс Кросс». Новая книга рассказывает об опаснейших соревнованиях, в которых принимают участие 100 человек. Выбранным участникам предстоит пройти разные виды состязаний, включая перемещение через наполненное акулами водное пространство и горы. На кону стоит приз в $ 1 млрд и спасение всего человечества.

Сам MrBeast появляется как персонаж в романе, в качестве альтернативной версии себя. Аудиоверсию книги озвучивает Нолан Норт, известный по роли Нейтана Дрейка из видеоигровой серии Uncharted. Блогер также объявил, что в честь выхода триллера пройдут новые соревнования в реальной жизни с призовым фондом в $ 1 млн — подсказки к решению задач спрятаны в самом произведении.