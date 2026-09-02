Фанаты возродили онлайн в FIFA 15 — с режимом Ultimate Team

Энтузиасты из команды Aurora выпустили фанатские сервера FIFA 15 — одной из самых популярных игр в серии. Геймеры восстановили работу онлайн-сервисов в игре, запустив режим Ultimate Team спустя пять лет после их закрытия.

Так, онлайн в FIFA 15 теперь доступен на ПК — игроки могут зайти в режим Ultimate Team, собирая свой состав мечты и играя матчи с ботами или другими игроками. При этом у Aurora есть доступ ко всему контенту из футсима: разработчики планируют добавлять новых игроков из разных промо-ивентов, включая Команду недели, Героев FUT и других событий.

Команда из кумиров в FIFA 15 Ultimate Team Фото: Aurora FUT

Для доступа к FIFA 15 Ultimate Team необходимо вступить на сервер Aurora в Discord, скачать клиент FIFA 15 и установить фанатское расширение с отдельным лаунчером. Сейчас в команде также работают над восстановлением онлайна в FIFA 14, FIFA 16 и FIFA 17.