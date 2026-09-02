«Человек-паук: Новый день» выйдет в онлайне 17 ноября

На сайте Blu-ray появилась информация насчёт даты цифрового релиза фильма «Человек-паук: Новый день». Если данные портала окажутся верными, то супергеройская картина появится в онлайне и на дисках 17 ноября.

Таким образом, лента станет доступна для домашнего просмотра спустя три с половиной месяца после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 31 июля. Общие сборы проекта уже превысили $ 2,33 млрд, что делает «Новый день» третьим самым кассовым фильмом в истории — пока он уступает только картинам «Мстители: Финал» ($ 2,79 млрд) и «Аватар» ($ 2,92 млрд).

Интересно, что издание Blu-ray указало такую же дату цифрового релиза у другой успешной ленты 2026 года — «Одиссеи» Кристофера Нолана. По данным СМИ, эпическая картина также выйдет в онлайне 17 ноября.

Действие фильма «Человек-паук: Новый день» разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.