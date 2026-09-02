Брендан Фрейзер помог фанату сделать селфи с ним на премьере «Давления»

На показе военной драмы «Давление» в Лондоне одним из гостей стал исполнитель главной роли Брендан Фрейзер («Мумия»). Перед демонстрацией фильма он помог фанату сделать селфи с ним.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Fran Casaretto.

Мужчина не мог разобраться в настройках телефона, прежде чем сфотографироваться. Тогда Фрейзер взял в руки смартфон и помог фанату сделать заветный снимок. Милое поведение артиста засняли другие фанаты и опубликовали в соцсетях.

Фильм «Давление» уже доступен для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах. Действие драмы разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Картина рассказывает о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями. Главные роли, помимо Фрейзера, исполнили Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиен Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры.