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Фильм Чернила (2027): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер фильма «Чернила» от автора «28 лет спустя» — выход 8 января
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Компания Studiocanal представила трейлер фильма «Чернила». Триллер выйдет в мировом прокате 8 января. Картина также официально появится в России — дата премьеры пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат Studiocanal.

Сюжет ленты развернётся в 1969 году. Проект расскажет о медиамагнате Руперте Мёрдоке, который приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий в мире.

Главные роли исполнили Джек О’Коннелл («Грешники»), Клэр Фой («Дыши ради нас»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэнни Бойл — автор знаменитой серии хорроров «28 лет спустя».

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