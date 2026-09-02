Трейлер фильма «Чернила» от автора «28 лет спустя» — выход 8 января

Компания Studiocanal представила трейлер фильма «Чернила». Триллер выйдет в мировом прокате 8 января. Картина также официально появится в России — дата премьеры пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат Studiocanal.

Сюжет ленты развернётся в 1969 году. Проект расскажет о медиамагнате Руперте Мёрдоке, который приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий в мире.

Главные роли исполнили Джек О’Коннелл («Грешники»), Клэр Фой («Дыши ради нас»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэнни Бойл — автор знаменитой серии хорроров «28 лет спустя».