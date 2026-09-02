Комедия «На деревню дедушке 3. В гости к бабушке» выйдет в июле 2027 года

Издание «Бюллетень кинопрокатчика», со ссылкой на кинокомпанию «Каро Премьер», раскрыло дату выхода фильма «На деревню дедушке 3. В гости к бабушке». Продолжение комедии выйдет 8 июля 2027 года.

Картина расскажет о новых приключениях Ярика и его дедушек. В этот раз они отправляются на отдых в приморскую деревню — герои селятся в доме, который сдают баба Нина и её внучка Маша. Юному герою предстоит столкнуться со своей первой влюблённостью, а его пожилым родственникам — добиться внимания хозяйки дома.

Главные роли вновь исполнят Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и Фёдор Добронравов («Семь вёрст до рассвета»). Более подробную информацию о предстоящем фильме кинокомпания «Каро Премьер» раскроет уже 22 сентября.