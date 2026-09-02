Большая часть россиян не готова менять смартфон каждый год — исследование

Компания Unisimka провела исследование и выяснила, как долго россияне пользуются своими смартфонами. Специалисты сообщили, что 74% опрошенных не меняют гаджеты на протяжении минимум года.

По данным аналитиков, 37% меняют смартфон спустя один или два года, а 27% — спустя три или четыре года. При этом большинство хочет использовать максимально эффективно устройство, которое они уже купили. Так, 43% респондентов заявили, что их устраивает текущий смартфон, а 25% не готовы покупать новый ради одной дополнительной функции. Из опрошенных 3% не видят смысла переплачивать за новинки.

В Unisimka также сообщили, что россияне всё более благосклонно относятся к покупке смартфонов на вторичном рынке. Опрос показал, что 59% не исключают приобретения устройств, которым уже пользовались другие люди. 47% относятся к подобным сделкам нейтрально, а 8% готовы пойти на такие условия при следующей смене гаджета.