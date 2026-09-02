Стало известно, почему режиссёр «Гарри Поттера и узника Азкабана» ушёл из франшизы

На подкасте Harry Potter: The Official Film Podcast выступил продюсер серии фильмов «Гарри Поттер» Дэвид Хейман. Он рассказал, почему режиссёр Альфонсо Куарон отказался снимать следующие картины франшизы после завершения работы над «Узником Азкабана».

По словам продюсера, он предложил постановщику снять «Кубок Огня», но в ответ получил испанское слово cabron, что переводится как «мерзавец». Сейчас Хейман понимает, что Куарон был слишком измотан, когда работал над третьей частью серии.

Мы спросили Альфонсо, хочет ли он снять четвёртую часть. Он ответил испанским словом cabron. Думаю, он был измотан. Я смотрю на фотографии Альфонсо того времени, ведь он один из моих лучших друзей и крёстный отец моего сына. Люблю его. Но я смотрю на него тогда и понимаю, что он был измотан.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел в 2004 году. Лента выступила триквелом серии о мальчике-волшебнике, а также первой частью, которую не снимал постановщик первого и второго фильма Крис Коламбус («Один дома»). На агрегаторе Rotten Tomatoes «Узник Азкабана» стал второй самой высокооценённой картиной франшизы среди критиков (90% свежести), после фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (96% свежести).