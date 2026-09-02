Трейлер боевика «Стойкость» с Николасом Кейджем — ранее фильм украли у Netflix

Кинокомпании Simon Afram Productions и Op-Fortitude представили трейлер фильма Fortitude («Стойкость»). Дата выхода шпионского боевика пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Op-Fortitude. Права на видео принадлежат Fortitude.

Предстоящая картина основана на реальных событиях, а действие развернётся во времена Второй мировой войны. Главными героями выступят бесстрашные шпионы, которые хотят осуществить самую масштабную в истории операцию по дезинформации: они планируют обмануть германскую армию перед высадкой в Нормандии. Команду двойных агентов собирает писатель Ян Флеминг — автор романов о Джеймсе Бонде.

Главные роли сыграли Николас Кейдж («Собиратель душ»), Бен Кингсли («Чудо-человек»), Майкл Шин («Благие знамения») и другие актёры. Режиссёром выступил Саймон Уэст («Неудержимые 2»). Ранее Fortitude стала причиной судебного разбирательства. Всё потому, что изначально картину прислали стриминговому сервису Netflix, но диск украли неизвестные из офиса компании. Авторы проекта подали в суд на онлайн-кинотеатр, обвинив их в срыве продажи ленты. Сама Netflix отрицает вину в потере диска.