Волшебные кадры с героями сериала «Гарри Поттер» — старт 26 декабря

Компания HBO представила стильные кадры сериала «Гарри Поттер». На них показаны не только главные герои предстоящей ленты, но и профессора из школы Хогвартс, включая Северуса Снегга, Альбуса Дамблдора и Квиринуса Квиррелла.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Первый сезон предстоящего сериала выступит адаптацией первой книги из серии Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и Философский камень». Картина расскажет об 11-летнем мальчике Гарри Поттере, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

«Гарри Поттер» стартует 26 декабря. Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристкой шоу выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками». В первый сезон войдут восемь эпизодов.