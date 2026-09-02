Оптимизация, быстрый запуск и ультра-графика: детали EA Sports FC 27 на ПК

Компания Electronic Arts выпустила новый дневник разработки EA Sports FC 27. В нём авторы сфокусировались на ПК-версии будущего футбольного симулятора.

Так, создатели серии учли пожелания геймеров и внесли множество изменений в FC 27. Среди них — улучшенная оптимизация с адекватной нагрузкой на процессор, быстрый запуск новинки с уменьшенным количеством различных окон, автоматический перенос списка друзей из Steam в EA Connect (как в Battlefield 6), обновленное управление с помощью клавиатуры, а также новый пресет «Ультра-качество» и дополнительные настройки графики.

В EA отметили, что продолжат читать отзывы ПК-игроков и будут выпускать патчи в том числе связанные с настольной версией игры. Релиз EA Sports FC 27 состоится уже 25 сентября, владельцы максимальных изданий и подписчики EA Play смогут начать игру 18-го числа.