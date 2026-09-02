Аддон «Ведьмак 3: Баллады прошлого» добавили в список желаемого 900 000 человек

Компания CD Projekt RED рассказала растущем интересе к «Балладам прошлого» — нового дополнения для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Аддон добавили в список желаемого 900 тыс. человек.

Фото: CD Projekt RED

Такого показателя предстоящее дополнение добилось за неделю с момента презентации проекта на Opening Night Live. Разработчики заявили, что тронуты тем, насколько много людей готовится сыграть в будущий аддон.

Мы невероятно тронуты тем, что столько людей готовы продолжить своё путешествие с Геральтом в игре «Ведьмак 3: Баллады прошлого».

«Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» выйдут в 2027 году. Более точную дату релиза авторы раскроют позже. Сюжет дополнения расскажет о Геральте и его друге Лютике, которые после событий дополнения «Кровь и вино» отправляются в новый регион Леттен. На праздновании Беллетэйна музыкант внезапно исчезает и ведьмаку предстоит найти его, разгадав тайну загадочного проклятия, связанного с предками барда.