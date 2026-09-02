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Звезду «Обсессии» Инди Наварретти выдвинут на «Оскар»-2027

Звезду «Обсессии» Инди Наварретти выдвинут на «Оскар»-2027
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Издание Variety сообщило, что студия Focus Features планирует продвигать нашумевший хоррор «Обсессия» на премию «Оскар»-2027. Картину выдвинут на 15 номинаций, в том числе в категории «Лучший фильм».

Кинокомпания подготовила масштабную поддержку фильма в сезон наград. Так, актрису Инди Наварретти выдвинут в категории «Лучшая актриса». Кроме того, режиссёра Карри Баркера планируют продвигать в трёх номинациях: «лучший режиссёр», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший монтаж». Сам хоррор хотят представить на премии в категории «лучший фильм».

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Лента собрала $ 500 млн по всему миру и стала самым кассовым фильмом в истории, бюджет которого не превышает $ 1 млн.

Каким получился хоррор «Обсессия»:
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