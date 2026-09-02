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Японский хоррор «Пульс» про сайт с призраками получит ремейк в современности

Японский хоррор «Пульс» про сайт с призраками получит ремейк в современности
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Издание Deadline сообщило, что студии Screen Gems и Spyglass запустили в работу новый ремейк японского хоррора «Пульс». Дата выхода будущей картины пока неизвестна.

Предстоящая лента выступит переосмыслением оригинального проекта, а сюжет развернётся в современном мире и с другими главными героями. Режиссёром выступит Дэйв Бойл — постановщик хоррора «Демонолог». Сценарий напишет Люк Петровский, известный как один из авторов сюжета ремейка «Восставшего из ада».

Фильм ужасов «Пульс» вышел в 2001 году. Картина рассказывает о жителях Токио, которые бесследно исчезают из-за таинственного интернет-сайта. Вскоре выясняется, что портал связан с миром духов. В 2006 году хоррор уже получал американский ремейк — там одну из главных ролей сыграл звезда сериала «Дневники вампира» Иэн Сомерхолдер.

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