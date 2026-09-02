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«Позорный провал для Галь Гадот». Критики уничтожают триллер «Бегущая»

«Позорный провал для Галь Гадот». Критики уничтожают триллер «Бегущая»
Комментарии

2 сентября состоялась премьера фильма «Бегущая» — нового триллера со звездой «Чудо-женщины» Галь Гадот в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и разгромили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 10% свежести.

Большинство обозревателей называет Галь Гадот единственным плюсом картины. Актриса показывает хорошую физическую подготовку и искренне выкладывается для своей роли. Однако в остальном фильм называют слишком банальным, чтобы хоть как-то развлечь зрителя. Критики отмечают, что авторам не удалось создать эмоционального напряжения, из-за чего история кажется слишком блеклой.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Бегущая»:

В подобных фильмах главное — это умение приостановить неверие зрителя в происходящее. «Бегущая» поддерживает достаточно быстрый темп, чтобы у нас не возникало слишком много вопросов.
Галь Гадот выкладывается на полную, и её физические усилия заметны. Однако фильм «Бегущая» всё же получился не таким сильным, каким мог бы быть, особенно когда в нём встречаются слишком знакомые элементы, которые мы видели уже много раз.
«Бегущая» — это позорный провал в карьере Галь Гадот. Плоский и дилетантский триллер, который растрачивает многообещающую задумку на дешёвую режиссуру и полное отсутствие напряжения.
Для того чтобы наслаждаться фильмами подобного рода, всегда необходимо уметь отбросить скептицизм, но как бы Галь Гадот ни бежала, ей не удается убежать от такой посредственности.
Из-за примитивных, невпечатляющих диалогов, жалкого подобия экшена и полного отсутствия эмоциональной глубины, эта «Бегущая» запыхалась вскоре после старта.

«Бегущая» официально выйдет в российском прокате 3 сентября. Картина расскажет об успешном адвокате Майе, которая готовится к самому важному делу в своей жизни. Её планы рушатся, когда неизвестный похищает сына. В один момент ей звонит маньяк и заставляет выполнять жестокие условия, чтобы освободить ребёнка. Лента также доступна для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

Мат