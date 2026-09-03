Вышла The Blood of Dawnwalker — RPG про вампиров от авторов «Ведьмака 3»

3 сентября состоялся релиз игры The Blood of Dawnwalker — нового проекта студии Rebel Wolves. Ролевая игра от выходцев из студии CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077 уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series — в том числе в российском Steam. У игры нет официального перевода, однако энтузиасты уже взялись за русскую локализацию самостоятельно.

Видео доступно на YouTube-канале Dawnwalker. Права на видео принадлежат Rebel Wolves.

The Blood of Dawnwalker — экшен в фэнтезийном мире XIV века, события которого разворачиваются в регионе Сангорская дoлина. Территорию захватили кровожадные вампиры, которые в обмен на безопасность удерживают власть в регионе и держат в плену семью главного героя Коэна. Протагонисту даётся 30 суток, чтобы одолеть противников и спасти своих близких — днём он обычный человек, а ночью — вампир со сверхъестественными способностями.

Критики высоко оценили новинку — у неё 85 баллов на Opencritic. В обзорах хвалят сюжет про вампирское Средневековье, проработку открытого мира с таймером в 30 дней, необычный сеттинг и частые моральные выборы с упором на реиграбельность.