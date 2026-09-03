15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России вышел триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли

В кинотеатрах России вышел триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли
Комментарии

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начал выходить триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Картину можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает об успешном адвокате Майе, которая готовится к самому важному делу в своей жизни. Её планы рушатся, когда неизвестный похищает сына. В один момент ей звонит маньяк и заставляет выполнять жестокие условия, чтобы освободить ребёнка.

Режиссёром картины выступил Кевин Макдональд. В ней также снялись Пьер Бергман, Лоренцо Мартелли и другие не самые известные актёры. Лента также доступна для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

Комментарии