В кинотеатрах России вышел триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начал выходить триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Картину можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает об успешном адвокате Майе, которая готовится к самому важному делу в своей жизни. Её планы рушатся, когда неизвестный похищает сына. В один момент ей звонит маньяк и заставляет выполнять жестокие условия, чтобы освободить ребёнка.

Режиссёром картины выступил Кевин Макдональд. В ней также снялись Пьер Бергман, Лоренцо Мартелли и другие не самые известные актёры. Лента также доступна для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.